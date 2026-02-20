SLA 20 anni dopo | la sfida di Coscioni per cure e ricerca in Italia
Il 20 febbraio 2006, Luca Coscioni moriva a 39 anni, lasciando un vuoto nel mondo della ricerca e della politica. La sua scomparsa ha acceso la discussione sulle possibilità di cure e innovazione in Italia, dove ancora si incontrano ostacoli burocratici e mancanza di fondi. Coscioni aveva dedicato la vita a promuovere la libertà di ricerca e l’accesso a terapie avanzate. Oggi, a vent’anni dalla sua morte, molte battaglie sono ancora aperte, tra speranze e difficoltà.
Vent’anni senza Luca Coscioni: la battaglia per la ricerca e l’accesso alle cure in Italia. Il 20 febbraio 2006 si spegneva Luca Coscioni, ricercatore, politico e figura simbolo della lotta per la libertà scientifica e il diritto alla salute. A distanza di vent’anni dalla sua scomparsa, l’associazione che porta il suo nome ha promosso un incontro al Senato per fare il punto sulla situazione italiana, evidenziando come molte delle criticità denunciate da Coscioni siano ancora oggi irrisolte, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle terapie innovative e la valorizzazione della ricerca scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu
