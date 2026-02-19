Ats della Montagna ha un nuovo direttore socio sanitario

La nomina della dottoressa Sara Gallo come nuovo direttore socio sanitario dell’Ats della Montagna è avvenuta oggi. La decisione è stata presa per rafforzare la gestione dei servizi sanitari nella zona montana, dove l’accesso alle strutture è spesso difficile. Gallo, con anni di esperienza nel settore, si occuperà di coordinare le attività di assistenza e di migliorare l’offerta sanitaria per le comunità locali. La sua nomina punta a garantire risposte più rapide alle esigenze dei cittadini. La sua presenza cambierà molte dinamiche all’interno dell’agenzia.

Nella giornata di oggi, la dottoressa Sara Gallo è stata nominata Direttore Socio Sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute (Ats della Montagna). Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità in ambito aziendale e, da ultimo, ha svolto il ruolo di Direttore della U.O.C. "Distretto Alta Valle" presso l'Asst Valtellina e Alto Lario. La nomina si inserisce nel percorso di continuità amministrativa e organizzativa dell'Agenzia.