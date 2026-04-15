Gaten Matarazzo ha parlato del suo primo progetto dopo la fine di Stranger Things, spiegando di aver scelto un film con scene di fumatori per sentirsi più libero. Ha anche raccontato di aver partecipato a un evento chiamato Pizza Movie e ha condiviso alcune riflessioni sul personaggio di Undici, sui fan e sulla volontà di allontanarsi dal passato senza rinnegarlo.

Gaten Matarazzo racconta il suo primo progetto dopo Stranger Things, tra scelte libere e Pizza Movie, riflettendo anche sul destino di Undici, sui fan e sul bisogno di staccarsi dal passato senza rinnegarlo. Chiudere un capitolo come Stranger Things non è mai solo una questione di carriera, ma di identità. E quando si prova a voltare pagina, la domanda non è cosa fare dopo, ma come farlo senza restare intrappolati nella propria ombra. Gaten Matarazzo ci ha provato con Pizza Movie. Un nuovo inizio tra caos creativo e libertà: la scelta di Pizza Movie Per Gaten Matarazzo, il post-Stranger Things non doveva essere una dichiarazione programmatica, ma un gesto istintivo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gaten Matarazzo dopo Stranger Things: "Volevo liberarmi dal peso per questo ho scelto un film con fumatori"

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