Il prezzo del gas naturale rimane al centro dell’attenzione, con il costo tutelato a circa 0,56 euro per metro cubo a marzo 2026. Nel frattempo, il PSV, il punto di scambio principale, ha registrato un aumento del 4,9%. La questione dei costi energetici influisce sia sulle bollette domestiche che sui costi di produzione delle aziende.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese. Con aggiornamenti quotidiani, conoscere il valore attuale della materia prima è fondamentale per stimare la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Oggi, il prezzo della sola materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è in aumento, e questo si riflette direttamente sui costi che troveremo in bolletta nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,557699 €/Smc a marzo 2026, PSV risale del 4,9%

Notizie correlate

Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,557699 €/Smc a marzo 2026, PSV +10,9% rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chiunque voglia tenere sotto controllo la...

Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV risale del 3,7% rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento delle bollette...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: I prezzi di elettricità e gas in Italia nel 2026; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI in Rialzo Mentre Crescono i Dubbi sulla Tregua; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro.

COMMENTO ENERGY: Brent sopra 100 dollari, gas in rialzoScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

Bolletta gas: PSV in rialzo del 4,9%, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento dei ... quifinanza.it

Putin abbatte la strategia di Salvini sul gas. Il dramma di un perseguitato. Di Salvatore Merlo Il piano del leghista sembrava funzionare. Poi però Solovyev ha aperto la bocca. In politica puoi fare tante cose, ma difendere il Cremlino e proporre di acquistare - facebook.com facebook

Pallavolo Cev M - Trionfo europeo per la Gas Sales Bluenergy Piacenza x.com