Gas in rialzo | prezzo tutelato a 0,557699 € Smc a marzo 2026 PSV risale del 4,9%

Da quifinanza.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas naturale rimane al centro dell’attenzione, con il costo tutelato a circa 0,56 euro per metro cubo a marzo 2026. Nel frattempo, il PSV, il punto di scambio principale, ha registrato un aumento del 4,9%. La questione dei costi energetici influisce sia sulle bollette domestiche che sui costi di produzione delle aziende.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese. Con aggiornamenti quotidiani, conoscere il valore attuale della materia prima è fondamentale per stimare la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Oggi, il prezzo della sola materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è in aumento, e questo si riflette direttamente sui costi che troveremo in bolletta nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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