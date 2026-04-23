L'ex carabiniere Maurizio Pappalardo ha presentato una querela per diffamazione contro Mario Giordano e Marianna Canè. La causa riguarda alcune dichiarazioni fatte dai due giornalisti che, secondo l'ex ufficiale, avrebbero leso la sua reputazione. La vicenda si inserisce in un procedimento legale in corso, con le parti chiamate a comparire davanti al giudice per definire le rispettive posizioni.

Il prossimo 16 luglio il tribunale valuterà l’opposizione di Maurizio Pappalardo all’archiviazione della querela per diffamazione contro Mario Giordano e Marianna Canè. La causa riguarda i servizi televisivi che hanno accostato l’ex ufficiale al delitto di Garlasco e al “Sistema Pavia”, una ricostruzione che la parte offesa ritiene lesiva della propria reputazione. La querela di Maurizio Pappalardo contro Mario Giordano e Marianna Canè I riferimenti al delitto di Garlasco La data dell’udienza La querela di Maurizio Pappalardo contro Mario Giordano e Marianna Canè Maurizio Pappalardo, ex maggiore dei Carabinieri attualmente coinvolto...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Mario Giordano e Marianna Canè querelati per diffamazione dall'ex carabiniere Maurizio Pappalardo

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