Maurizio Battista denunciato dall'ex agente per stalking e diffamazione

L'attore e comico Maurizio Battista è stato denunciato dall'ex manager per stalking e diffamazione, dopo che quest’ultimo ha pubblicato alcuni video online. La denuncia è stata presentata in seguito a questi contenuti, che sono stati giudicati offensivi e molesti dall’accusatore. La vicenda si svolge nel contesto di una relazione professionale interrotta, con le parti coinvolte che ora si trovano di fronte alle autorità competenti.