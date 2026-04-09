Maurizio Battista denunciato dall'ex agente per stalking e diffamazione
L'attore e comico Maurizio Battista è stato denunciato dall'ex manager per stalking e diffamazione, dopo che quest’ultimo ha pubblicato alcuni video online. La denuncia è stata presentata in seguito a questi contenuti, che sono stati giudicati offensivi e molesti dall’accusatore. La vicenda si svolge nel contesto di una relazione professionale interrotta, con le parti coinvolte che ora si trovano di fronte alle autorità competenti.
Maurizio Battista è stato denunciato per stalking e diffamazione dall'ex manager Fabio Censi, dopo la pubblicazione di alcuni video. L'avvocato dell'impresario chiede alla Procura di Roma una misura interdittiva per il comico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maurizio Battista denunciato dall’ex impresario per stalking e diffamazione(Adnkronos) – Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.
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Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerIl comico romano Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. ansa.it
Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. Nei confronti del comico romano viene anche chiesta una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati da Battista sui suoi profili social in cui, - facebook.com facebook
Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l'ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaiano x.com