Maurizio Battista denunciato dall’ex impresario per stalking e diffamazione

Un comico noto è stato denunciato dall'ex impresario con l'accusa di stalking e diffamazione aggravata. La denuncia è stata presentata dall'uomo che aveva gestito la sua carriera in passato. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti molesti e diffamatori da parte dell'accusato. La notizia è stata resa pubblica attraverso un'agenzia di stampa. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle indagini o sui provvedimenti adottati.

(Adnkronos) – Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. Nei confronti del comico romano viene anche chiesta una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati da Battista sui suoi profili social in cui, senza mai fare il nome di Censi e riferendosi ad “uno sciacallo”, accusa l’ex. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Firenze, a teatro si ride con Maurizio BattistaFirenze, 13 febbraio 2026 - Imperdibile appuntamento con Maurizio Battista, venerdì 13 febbraio a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara. Maurizio Battista, Il nuovo show al Teatro RegioLa rassegna “Tutti a Teatro” amplia ancora il cartellone con un nuovo imperdibile evento. Temi più discussi: La storia di Maurizio Battista: dal rapporto complicato con i figli alla truffa milionaria; Maurizio Battista | 1,5 milioni rubati e la fine di una fiducia; First Implant of KingstronBio's ProStyle M® Transcatheter Mitral Valve System Successfully Completed in National Multicenter Confirmatory Study. Maurizio Battista denunciato dall'ex impresario per stalking e diffamazioneChiesta anche una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati dal comico romano sui social in cui, senza mai fare il nome di Censi e riferendosi ad uno sciacallo, accusa l’ex impre ... adnkronos.com Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerIl comico romano Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. ansa.it Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking e diffamazione dall'ex manager. L'artista lo accusa via social di avergli sottratto un milione di euro #ANSA - facebook.com facebook Da settimane Maurizio Battista pubblica video in cui parla di “sciacalli e cacciatori”, facendo preoccupare molti fan. Con Filippo Roma siamo andati a incontrarlo per capire cosa sta succedendo #LeIene x.com