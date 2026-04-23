A Garlasco torna l’attenzione sul caso di cronaca nera, con una denuncia che riguarda un audio considerato farneticante. La vicenda è stata discussa durante la puntata di mercoledì 22 aprile di FarWest, trasmissione in onda su Rai 3. La denuncia è stata presentata dalla Bruzzone e riguarda un audio che lei definisce privo di senso. La trasmissione ha approfondito i dettagli della vicenda.

Si torna a parlare del delitto di Garlasco. Lo si è fatto a FarWest, la trasmissione in onda su Rai 3, la puntata è quella di mercoledì 22 aprile. Tra gli ospiti, la criminologa Roberta Bruzzone. Nel corso dell’approfondimento televisivo, l’attenzione si è concentrata su alcuni audio finiti al centro del dibattito negli ultimi tempi. Si tratta di registrazioni che, secondo Bruzzone, contengono ricostruzioni prive di fondamento, bollate come "farneticanti" dalla criminologa, nelle quali si ipotizza un coinvolgimento diretto di Stefania Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, e di Michele Bertani, legato ad Andrea Sempio, con un ruolo marginale attribuito allo stesso Sempio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la denuncia della Bruzzone: "Un audio farneticante"

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