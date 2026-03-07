Dietro a quegli audio Roberta Bruzzone parla della nuova pista su Garlasco

Roberta Bruzzone commenta la recente scoperta di nuovi audio legati al caso di Garlasco, un procedimento ancora aperto dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi. La criminologa si è espressa sulla possibile influenza di queste registrazioni sulle indagini, che continuano a mantenere alta l’attenzione mediatica e giudiziaria. La vicenda, ancora irrisolta, resta al centro dell’attenzione pubblica e degli approfondimenti investigativi.

Si susseguono i colpi di scena sul delitto di Garlasco. Nonostante siano passati ormai 18 anni dalla morte della povera Chiara Poggi, il caso continua a far discutere e a generare nuovi spunti investigativi e mediatici. A tenere banco in questa ultima settimana è stato soprattutto l’annuncio della criminologa Roberta Bruzzone su una pista alternativa, da lei stessa definita delirante. Ne ha parlato per la prima volta nella puntata del 27 febbraio di Quarto Grado ed è tornata sull’argomento nella trasmissione andata in onda il 6 marzo, con ulteriori dettagli. Come ormai noto, la criminologa ha rivelato di essere in possesso di alcuni file audio che conterrebbero una versione alternativa dei fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Roberta Bruzzone parla di audio choc e altre versioni: cosa dicono. "Deliranti"

Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi

Roberta Bruzzone svela nuovi audio sul delitto di Garlasco e riapre il caso di Chiara Poggi

Il delitto di Garlasco è stato una spedizione punitiva? Roberta Bruzzone rivela a Quarto Grado di avere dei file audio che potrebbero riscrivere l'omicidio di Chiara Poggi

