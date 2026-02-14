Morto Claudio Sterpin amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla in vita non ha mai creduto al suicidio

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e l'ultimo a sentirla viva, è morto all'età di 86 anni. Sterpin aveva spesso affermato di aver avuto una relazione sentimentale con Liliana e di aver programmato di andare a vivere con lei. La sua scomparsa arriva in un momento di grande attenzione sulla vicenda della Resinovich, poiché lui non ha mai creduto alla versione del suicidio.

