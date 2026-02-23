Nel bagno di casa Poggi Garlasco i dubbi del giudice che assolse Alberto Stasi

Il giudice ha sollevato dubbi sulla sentenza di assoluzione di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco, evidenziando incongruenze nelle testimonianze e nelle prove raccolte. La decisione si basa su nuovi elementi emersi durante un riesame del caso, che hanno riacceso il dibattito sulla mancanza di certezza nel processo. La vicenda, lunga quasi vent’anni, rimane uno dei misteri più discussi della cronaca italiana e continua a dividere opinioni.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più controverse della cronaca italiana torna al centro del dibattito. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007, continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori. Sentenze, ribaltamenti, nuove inchieste e perizie hanno segnato un percorso processuale lungo e complesso, culminato con la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma ancora oggi oggetto di riflessioni e interrogativi. >> Sarah Ferguson, notizia choc dopo lo scandalo Epstein e l’arresto dell’ex Andrea A riaccendere l’attenzione è stato Stefano Vitelli, il giudice che da gup a Vigevano pronunciò la prima assoluzione di Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, il giudice Vitelli che assolse Stasi: “Era un dovere morale, ragionevoli dubbi su di lui”

Garlasco, i "ragionevoli dubbi" del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del saponeIl giudice Stefano Vitelli ha sollevato nuovi dubbi sull’impronta di Alberto Stasi trovata sul dispenser del sapone, perché le analisi non sono state sufficientemente chiare.

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tendenze 2026 per il bagno: 10 idee per un ambiente contemporaneo; Doppio bagno: lusso o necessità?; Bidet mania alle Olimpiadi: elogio dell'oggetto che tutto il mondo ci invidia; In questa casa contemporanea immersa nella foresta di Fontainebleau le boiserie sono protagoniste.

Garlasco, i ragionevoli dubbi del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del saponeIl giudice Stefano Vitelli, che nel 2009 assolse Alberto Stasi in primo grado, torna a sostenere più di un ragionevole dubbio sul delitto di Garlasco ... virgilio.it

Infermiera del 118 trovata morta nel bagno di casa dopo colazione, Michela aveva 37 anni: disposta l’autopsiaTragedia a Carmiano (Lecce) dove Michela Gerardi, 37enne infermiera e operatrice del 118, è stata trovata morta nel bagno di casa della madre. Disposta l’autopsia. Hai saputo proteggere i più ... fanpage.it

Quarto Grado. . "Non c'è evidenza che in passato Alberto Stasi avesse quelle scarpe" Carmelo Abbate sul giallo Garlasco #Quartogrado - facebook.com facebook