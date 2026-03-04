In un dibattito televisivo, due persone hanno discusso sul dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi, a Garlasco. La discussione si concentra su un dettaglio specifico legato alla scena del crimine, portando alla ribalta nuovamente il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto circa 18 anni fa. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica e mediatica.

Il caso Garlasco torna a far discutere a quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. La vicenda, per cui Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva, è tornata al centro del dibattito pubblico anche per la recente riapertura delle attenzioni investigative su Andrea Sempio, che riporta in primo piano alcuni dettagli della ricostruzione e delle carte processuali. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - «Lo ha ripulito». Garlasco, scontro in tv sul dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi

Leggi anche: “Lo ha ripulito”. Garlasco, il nodo del dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi

“Lo ha ripulito”. Garlasco, la scoperta nel bagno di casa PoggiIl caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Tutti gli aggiornamenti su Lo ha ripulito Garlasco scontro in tv....

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi?; Garlasco, un anno fa la riapertura delle indagini su Andrea Sempio: tutte le tappe tra Dna, impronte e avvocati; 'Chi l'ha visto?' stasera 4 marzo, la morte di Gessica Disertore. Le anticipazioni; Gessica Disertore, nuove domande su Garlasco e il caso Rogoredo nel programma di Rai 3.

Delitto Garlasco, Andrea Sempio conferma la propria versione: Lo scontrino l'ho fatto io, i testimoni dicono balleAndrea Sempio ribadisce la propria versione dei fatti, confermando l’autenticità dello scontrino del parcheggio e respingendo le contraddizioni dei presunti testimoni, al centro del caso del delitto d ... notizie.it

Garlasco, Andrea Sempio replica sullo scontrino e attacca chi lo accusa: Fatto io, le altre sono balleGarlasco, Andrea Sempio a Quarta Repubblica: Lo scontrino-alibi l’ho fatto io. La risposta su testimoni e nuova perizia Cattaneo ... virgilio.it

Garlasco, genetista Baldi: "Ricostruzione omicidio deve essere più precisa" - VIDEO facebook

#Garlasco, Cataliotti: “Nessuna consulenza nostra sui computer. Verifiche della Procura in corso”. #Mattino5 #FedericaPanicucci x.com