Garlasco gli audio sulla pista alternativa | È un depistaggio

A Milano è stato depositato un esposto che contiene diversi file audio riguardanti una presunta pista alternativa nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Le registrazioni sono state presentate come parte di una possibile strategia di depistaggio e fanno parte di un nuovo filone investigativo avviato nelle ultime settimane. La procura sta esaminando i contenuti per verificare eventuali connessioni con il caso.

Un esposto con più audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull’omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Del materiale sonoro ne aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone ospite delle trasmissioni tv che parlano del caso Garlasco. Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all’attenzione della procura generale di Milano «i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine175 sul delitto del 13 agosto 2007 ». Le pressioni sulle indagini. «Il deposito è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza».🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA

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