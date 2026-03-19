La famiglia Cappa ha dichiarato di non aver mai depositato né esposto né audio in procura e ha definito priva di fondamento la notizia secondo cui un fascicolo sarebbe stato aperto a Milano per presunte interferenze nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La precisazione è stata resa nota direttamente dai rappresentanti della famiglia.

La famiglia Cappa fa sapere che "è una notizia destituita di fondamento" quella del deposito di un esposto o di un audio che avrebbe portato all'apertura di un fascicolo a Milano su "presunte interferenze" nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. "In relazione alla notizia Ansa, pubblicata alle ore 18.31 e 18.40 della giornata di ieri - si legge nel comunicato firmato dagli avvocato Antonio Marino e Gabriele Casartelli - con cui veniva segnalata l’apertura di un fascicolo presso la Procura di Milano a seguito di un presunto esposto della famiglia Cappa, corredato da audio e relativo ad interferenze nelle indagini della Procura di Pavia, comunichiamo che, ad oggi, nessun componente della famiglia Cappa ha mai formalizzato alcun esposto denuncia, né tantomeno depositato alcun audio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La famiglia Cappa: "Mai depositato nessun esposto o audio in procura"

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