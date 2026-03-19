Garlasco la famiglia Cappa smentisce | Mai presentato nessun esposto e audio in Procura a Milano

La famiglia Cappa, legata alla vicenda di Chiara Poggi, ha diffuso una nota ufficiale in cui chiarisce di non aver mai presentato esposti o denunce né depositato alcun audio presso la Procura di Milano. Gli avvocati della famiglia hanno precisato che nessuno dei loro clienti ha intrapreso azioni legali o consegnato materiali di questo tipo. La dichiarazione mira a mettere in chiaro la posizione della famiglia sulla questione.

In una nota stampa gli avvocati della famiglia Cappa, parenti di Chiara Poggi, smentiscono: "Comunichiamo che ad oggi nessun componente della famiglia Cappa ha mai formalizzato alcun esposto-denuncia, né tantomeno depositato alcun audio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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