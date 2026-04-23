Garlasco domani incontro urgente in procura generale a Milano Esposto su depistaggio mediatico
Domani si terrà un incontro urgente in procura generale a Milano, convocato dal procuratore capo di Pavia, con la procuratrice generale. Al centro dell'incontro c'è un esposto riguardante un presunto depistaggio mediatico legato all'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La nuova indagine vede indagato un uomo, senza ulteriori dettagli sui ruoli o gli sviluppi recenti.
Un incontro urgente del procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone, con la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sulla nuova inchiesta che riguarda l'omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio. Da fonti nulla trapela su quale sarà il centro del confronto (chiesto prima della notizia dell'esposto con audio su un presunto depistaggio depositato oggi dallo studio legale Gasperini Fabrizi), due le ipotesi più probabili: discutere dell'imminente chiusura dell'indagine riaperta a inizio 2025 oppure affrontare il tema della revisione del processo per Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Con sentenza...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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