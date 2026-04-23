Nuovi file audio sono stati depositati presso la procura di Milano, aggiungendosi alle prove sul caso di Garlasco. Gli ascolti coinvolgono alcune persone, tra cui Sempio, Stefania Cappa e Michele Bertani. Le registrazioni sono considerate inedite e potrebbero influenzare le indagini, con alcune ipotesi che puntano a un possibile depistaggio. La procura sta analizzando i contenuti per chiarire eventuali responsabilità o moventi.

Nuovi file audio finiscono sul tavolo della procura di Milano, aprendo uno squarcio inedito sul delitto di Garlasco. E si fa largo l'ipotesi di un possibile depistaggio nell'inchiesta. Degli audio aveva parlato Roberta Bruzzone, a Quarto Grado spiegando che si trattava di audio che coinvolgevano tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani, l'amico di Sempio che si suicidò nel 2016. Ipotesi depistaggio Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all’attenzione della Procura generale di Milano «i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine» sul delitto del 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, depositati gli audio inediti che coinvolgono Sempio, Stefania Cappa e Michele Bertani: «Ipotesi depistaggio nelle indagini»

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Una raccolta di contenuti

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