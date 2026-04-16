Nuove informazioni sono emerse sul caso di Garlasco riguardanti il computer di Chiara Poggi. Secondo l’avvocato Gallo, tra i dati trovati ci sarebbe anche un possibile movente legato alla vicenda. La scoperta arriva a distanza di tempo dal delitto e potrebbe approfondire gli aspetti investigativi. I dettagli specifici sui nuovi elementi rinvenuti nel computer non sono stati ancora diffusi pubblicamente.

Sono emersi nuovi elementi sul caso del delitto di Garlasco, che riguarderebbero il pc della vittima Chiara Poggi e il possibile movente dell’omicidio. Dalla relazione del professor Dal Checco, il consulente incaricato dalla Procura di Pavia di approfondire i computer di Alberto Stasi e della vittima, sarebbero arrivate “notizie molto importanti”. Le "notizie molto importanti" sul delitto di Garlasco La dichiarazione di Fabrizio Gallo sul movente del caso Garlasco Il commento di Marco Oliva sul movente del delitto di Garlasco Le “notizie molto importanti” sul delitto di Garlasco Stando a quanto riportato da Mattino Cinque, secondo...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il "movente"

Garlasco, video intimi sul pc di Chiara Poggi al centro delle nuove indagini - Ore 14 Sera 08/01/26

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