garlasco le indiscrezioni sulla consulenza informatica di paolo dal checco sul pc di chiara poggi

A Garlasco si sono diffuse indiscrezioni riguardo alla consulenza informatica effettuata da Paolo Dal Checco sul computer di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito, l’indagine si è concentrata sull’analisi dei dati digitali trovati nel dispositivo, senza che siano stati ancora diffusi dettagli specifici sui risultati o sulle conclusioni. La vicenda riguarda le indagini in corso sulla morte della giovane, e l’attività tecnica si inserisce nel quadro delle verifiche investigative.

Sul caso del delitto di Garlasco continua a tenere banco la consulenza informatica di Paolo Dal Checco, incaricato di analizzare i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Dalla relazione, stando ad alcune indiscrezioni emerse, sarebbero venuti fuori “elementi nuovi importanti su cui la Procura ha voluto fare approfondimenti”. C’è attesa, inoltre, per i risultati della nuova consulenza del genetista Carlo Previderè. Le indiscrezioni sulla consulenza Dal Checco sul delitto di Garlasco A che punto sono le indagini sul delitto di Garlasco Cosa è emerso sulla consulenza Dal Checco su Garlasco Le indiscrezioni sulla consulenza Dal Checco sul...🔗 Leggi su Virgilio.it

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