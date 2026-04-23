A partire dal 25 giugno, nel quartiere Garbatella di Roma, si terranno 14 concerti sinfonici organizzati dalla Roma Tre Orchestra. L'iniziativa è promossa dall'Inps e dalla Fondazione Roma, con l'obiettivo di portare la musica classica in diverse zone della città. Gli eventi si svolgeranno nel cuore del quartiere, coinvolgendo il pubblico locale e arricchendo il calendario culturale estivo.

? Cosa sapere La Roma Tre Orchestra presenta 14 concerti sinfonici a Garbatella dal 25 giugno.. L'iniziativa Inps e Fondazione Roma punta a decentralizzare la musica classica nel tessuto urbano.. Dal 25 giugno al 7 agosto 2026, la musica classica occuperà l’ex Convitto Vittorio Locchi a Garbatella, dove la Roma Tre Orchestra presenterà la seconda edizione del festival intitolato La musica è una cosa meravigliosa. Il progetto, presentato ufficialmente presso la sede del Ministero della Cultura, nasce da una sinergia tra Inps e Fondazione Roma. L’iniziativa mira a trasformare il Palazzo Mazzoni in un polo di fruizione culturale aperta, portando il repertorio sinfonico e operistico direttamente nel tessuto urbano attraverso un’esperienza che punta a superare i confini dell’elitismo tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garbatella si accende: 14 concerti sinfonici nel cuore di Roma

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