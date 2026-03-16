Bignè di San Giuseppe a Roma | come si preparano nel laboratorio del forno Pane Garbato alla Garbatella

Il 19 marzo a Roma si celebra con i bignè di San Giuseppe, uno dei dolci più apprezzati della tradizione locale. Nel laboratorio del forno Pane Garbato, situato nella Garbatella, vengono preparati seguendo metodi tradizionali, con ingredienti freschi e attenzione ai dettagli. La giornata si riempie di profumi di crema e olio caldo, tipici di questa ricorrenza.

Il 19 marzo a Roma ha il profumo della crema e dell’olio caldo: è il giorno dei bignè di San Giuseppe, uno dei dolci più amati della tradizione capitolina. In molti li comprano nelle pasticcerie di quartiere, ma pochi immaginano il lavoro che si nasconde dietro ogni singolo bignè. Nel laboratorio del forno Pane Garbato alla Garbatella, guidato dal pasticcere Giuseppe De Rosa, la preparazione di questo dolce diventa un rito artigianale che parte dall’impasto e arriva fino alla frittura perfetta. Ma come avviene davvero? E quali sono i segreti che nasconde? La tradizione del 19 marzo: a Roma c’è solo il bignè di San Giuseppe. A Roma la festa di San Giuseppe è legata da secoli ai bignè fritti, dolci simbolo della fine dell’inverno e dell’arrivo della primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

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