Torna Fiato al Brasile | Sarti Big Band concerti cameristici sinfonici e voci bianche

Torna a Faenza il festival “Fiato al Brasile”. Dal 9 al 15 febbraio, la Scuola di musica “Giuseppe Sarti” organizza la sua quindicesima edizione con concerti di ogni genere. La manifestazione porta sul palco la Sarti Big Band, gruppi cameristici, orchestre sinfoniche e anche voci bianche. Un appuntamento che richiama musicisti e appassionati da tutta la regione.

Al via, dal 9 al 15 febbraio, la quindicesima edizione del Festival “Fiato al Brasile”, organizzato dalla Scuola di musica “Giuseppe Sarti” di Faenza. L'edizione 2026 celebra quindici anni di scambio culturale e musicale tra la città di Faenza, la sua Scuola di musica e le realtà brasiliane che, anno dopo anno, hanno preso parte al Festival, contribuendo a costruire un ponte artistico tra Italia e Brasile. Si comincia lunedì 9 febbraio alle 20:45 presso il Ridotto del Teatro Masini con il tradizionale Concerto di apertura. Protagonisti della serata saranno i docenti e gli artisti ospiti, provenienti da diverse università brasiliane, impegnati in un percorso cameristico di grande varietà, che spazierà dal duo voce e pianoforte al quartetto di sassofoni, dal pianoforte a quattro mani al duo flauto e chitarra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

