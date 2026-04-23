La Polizia Locale di Garbagnate Milanese ha effettuato controlli nei locali pubblici del territorio. Durante le verifiche sono state riscontrate slot machine installate senza autorizzazione, la presenza di minori che consumavano alcol e sospetti di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha coinvolto diverse attività commerciali, con sanzioni e sequestri in diversi casi.

Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile. È stato confermato. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due giovani italiani di 18 e 25.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Garbagnate Milanese, controlli nei locali: slot illegali, alcol ai minori e droga

Notizie correlate

Blitz a Treviglio: 14 sanzioni tra alcol ai minori e controlli nei localiSabato 18 aprile, durante una massiccia operazione di vigilanza nel territorio della bassa trevigiana, le forze dell’ordine hanno sanzionato due casi...

Controlli nei locali di Formia e Terracina: nel mirino sicurezza, suolo pubblico e alcol ai minoriFormia, 7 marzo 2026 – La Polizia di Stato prosegue nell’attività di controllo dei pubblici esercizi su tutto il territorio della provincia, in...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Rifiuti accatastati nel cortile di un’officina di Garbagnate Milanese, multa da 16.500 euro; Rifiuti speciali abbandonati in un’officina di Garbagnate Milanese: 16.500 euro di multa al proprietario; Canale Villoresi, riaperte le chiuse: nell’Alto Milanese torna l’acqua nei canali irrigui; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

Garbagnate Milanese, controlli nei locali: slot illegali, alcol ai minori e drogaControlli della Polizia Locale di Garbagnate Milanese sul territorio con una serie di verifiche nei pubblici esercizi. Le attività, coordinate dal ... ilnotiziario.net

Rifiuti speciali abbandonati in un’officina di Garbagnate Milanese: 16.500 euro di multa al proprietarioIn particolare sono stati rinvenuti scooter e furgoni dismessi, 70 pneumatici accumulati in modo disordinato, olii esausti, numerosi ricambi e scarti di plastica, diverse parti di veicoli e imballaggi ... ilgiorno.it

Il Partito Democratico Garbagnate Milanese si stringe attorno a Carolina Nizzola Sindaca e alla sua famiglia per la scomparsa di suo zio Paolo Nizzola - facebook.com facebook