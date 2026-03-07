Controlli nei locali di Formia e Terracina | nel mirino sicurezza suolo pubblico e alcol ai minori

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei locali di Formia e Terracina, focalizzandosi su sicurezza, gestione del suolo pubblico e rispetto delle norme sull’alcol ai minori. Le verifiche sono state condotte con il supporto di ASL, Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione che interessa tutto il territorio provinciale. Le attività proseguono con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole.

Formia, 7 marzo 2026 – La Polizia di Stato prosegue nell’attività di controllo dei pubblici esercizi su tutto il territorio della provincia, in collaborazione con la ASL, l’Ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza. Nell’ambito di tali servizi sono stati organizzati nuovi cicli di controlli amministrativi e di sicurezza nei territori dei comuni di Formia e Terracina, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente, tutelare i lavoratori e prevenire fenomeni di illegalità nei luoghi di aggregazione. A Formia, nel corso di specifici servizi i poliziotti della sezione Polizia Amministrativa del locale Commissariato, con il supporto degli altri enti coinvolti, ha effettuato mirati accertamenti presso alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Jesi, nel mirino l'alcol ai minori: controlli a tappeto e sanzioni ai localiJesi (Ancona), 11 febbraio 2026 - La città al centro di un'intensa attività di monitoraggio e prevenzione.

Terni, controlli nei locali della movida. Alcol ai minori, violazioni igeniche e risse: chiuso un esercizio pubblico in centroI controlli straordinari hanno evidenziato gravi irregolarità e situazioni di rischio per gli avventori.

