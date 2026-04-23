Gambolò fallisce il furto al Famila | allarme e fuga dei ladri

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, i Carabinieri sono intervenuti al supermercato Famila di Gambolò intorno all'una, dopo che l’allarme aveva segnalato un tentativo di furto. Gli agenti sono arrivati in viale Industria, dove si trovava il negozio, e hanno constatato che i ladri avevano tentato di manomettere la griglia elettrica. Tuttavia, il furto non è andato a buon fine e i malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere I Carabinieri intervengono al Famila di Gambolò poco prima delle 01:00 del 23 aprile.. L'allarme scatta durante il tentativo di manomettere la griglia elettrica in Viale Industria.. I Carabinieri di Vigevano sono intervenuti in Viale Industria a Gambolò poco prima delle 01:00 di questa notte, 23 aprile 2026, per interrompere un tentativo di furto presso l’esercizio commerciale Famila. Il piano dei malviventi prevedeva una manovra tecnica mirata: i ladri avrebbero forzato la griglia di aerazione che protegge il locale contenente il quadro elettrico. L’obiettivo era disattivare il sistema di sicurezza per poter poi accedere all’interno della struttura senza essere rilevati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gambolò, fallisce il furto al Famila: allarme e fuga dei ladri Notizie correlate Scatta l'allarme, ladri in fuga. Fallisce il colpo alla BaleraÈ fallito il furto che i ladri questa notte hanno tentato di mettere a segno in un locale della città. Leggi anche: Ladri tentano furto al Battistero, il colpo fallisce