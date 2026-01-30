Ladri tentano furto al Battistero il colpo fallisce

Questa notte dei ladri hanno tentato di svaligiare il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore. Sono entrati in azione, ma il colpo è fallito. Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo, e ora indagano per capire come siano stati scoperti e respinti. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha messo in allarme la comunità locale.

Altro tentativo di furto a Nocera Superiore. Questa volta i fatti si sono verificati presso il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore. Una banda di ladri - stando ad alcune riprese video - avrebbero forzato, giorni fa, un ingresso laterale situato sul lato del giardino, cercando di.

