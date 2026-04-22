Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri | l'agguato mentre rientrava a casa

Un uomo di 40 anni, proprietario di una sala scommesse a Velletri, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco alle gambe mentre stava tornando a casa intorno alle 21. L’episodio si è verificato nel quartiere residenziale e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le condizioni dell’uomo sono al momento sconosciute.

Un 40enne, titolare di una sala scommesse del posto, è stato gambizzato intorno alle 21 mentre stava rincasando. Per i carabinieri l'ipotesi di rapina è la meno plausibile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Agguato a Velletri, gambizzato titolare di una sala scommesseAgguato a Velletri dove un uomo di 40 anni, originario dell'Albania, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. Roma: 51enne gambizzato mentre rientra a casa, indagini in corsoUn imprenditore di 51 anni è stato vittima di un agguato mentre stava rientrando a casa, nel quartiere Casal Lumbroso, a Roma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria a Magenta: uomo gambizzato in strada. L’agguato in un’area nota per lo spaccio di droga; Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un avvertimento dopo l’omicidio Scavo?; 22enne gambizzato in via Dante, quartiere Libertà: secondo episodio in pochi giorni; Roma | 51enne gambizzato mentre rientra a casa indagini in corso. Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: l’agguato mentre rientrava a casaUn 40enne, titolare di una sala scommesse del posto, è stato gambizzato intorno alle 21 mentre stava rincasando ... fanpage.it Velletri, agguato nella notte: gambizzato a colpi di pistola il titolare di una sala scommesseAgguato nella serata di martedì a Velletri. Alle 21 circa in via Mariano Colagrossi, non lontano da piazza Garibaldi, un cittadino albanese di 40 anni, titolare di una sala scommesse, è stato ferito a ... roma.corriere.it Agguato nella notte a Velletri. Gambizzato titolare di una sala scommesse. Le indagini dei Carabinieri. - facebook.com facebook Notte di paura a Velletri: gambizzato titolare di una sala scommesse roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com