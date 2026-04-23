Galante convinto | Torino Inter? Mi aspetto un match emozionante manca poco per lo scudetto ma…
Fabio Galante, ex difensore di Torino e Inter, ha commentato la prossima partita tra le due squadre in programma domenica all’Olimpico Grande Torino, giornata numero 34 della Serie A. A 52 anni, ha espresso la sua opinione sulla sfida, dichiarando che si aspetta un incontro emozionante. Ha anche fatto riferimento alla corsa scudetto, affermando che manca poco per la conquista del titolo.
Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Galante convinto: «Torino Inter? Mi aspetto un match emozionante, manca poco per lo scudetto ma.» Conte via dal Napoli? De Laurentiis pensa ad Allegri! La rosa dei nomi per la panchina dei partenopei Pavlovic svela: «Vlahovic un mio grande amico, ci scriviamo tutti i giorni.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Galante parla di Genoa Torino: «Un match intenso. Petrachi un direttore molto bravo. Il lavoro di De Rossi mi piace»Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante...
Leggi anche: Di Canio analizza Inter Juventus: «Mi aspetto una bella partita. L’Inter è sbocciata dopo l’andata, a Chivu manca una cosa rispetto a Inzaghi»
Aggiornamenti e dibattiti
Torino-Inter domenica ore 18: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streamingTorino-Inter, sfida valida per la 34ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 26 aprile alle 18:00 ... fcinter1908.it
Attesi 12 mila tifosi nerazzurri per Torino-Inter, la Maratona minacciosa: Qui non si festeggiaIn occasione della partita di sabato 16 aprile Torino-Inter che potrebbe coincidere con la vittoria del 21° scudetto nerazzurro, sono attesi in città ... fanpage.it