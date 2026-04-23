Galante convinto | Torino Inter? Mi aspetto un match emozionante manca poco per lo scudetto ma…

Fabio Galante, ex difensore di Torino e Inter, ha commentato la prossima partita tra le due squadre in programma domenica all’Olimpico Grande Torino, giornata numero 34 della Serie A. A 52 anni, ha espresso la sua opinione sulla sfida, dichiarando che si aspetta un incontro emozionante. Ha anche fatto riferimento alla corsa scudetto, affermando che manca poco per la conquista del titolo.