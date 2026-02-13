Di Canio analizza Inter Juventus | Mi aspetto una bella partita L’Inter è sbocciata dopo l’andata a Chivu manca una cosa rispetto a Inzaghi

Paolo Di Canio ha analizzato la sfida tra Inter e Juventus, sottolineando che si aspetta una partita emozionante, soprattutto perché l’Inter, dopo l’andata, è cresciuta molto. Durante l’intervista a Tuttosport, l’ex attaccante ha osservato che Chivu, rispetto a Inzaghi, sembra mancare di una “cosa” che potrebbe fare la differenza in campo.

Inter News 24 Di Canio ha avuto modo di fare la sua analisi di Inter Juventus ai microfoni di Tuttosport. Queste le parole dell’ex attaccante. Paolo Di Canio, ex attaccante e oggi opinionista, ha commentato il momento dell’ Inter e della Juventus in vista del prossimo derby d’Italia. Intervistato da Tuttosport, Di Canio ha analizzato i punti di forza e le criticità delle due squadre, evidenziando la crescita dei nerazzurri sotto la guida di Cristian Chivu e le difficoltà della Juventus, che deve mantenere alta l’intensità per restare competitiva. INTER-JUVE « Mi aspetto assolutamente una bella partita, per come conosciamo Spalletti, ma pure lo stesso Chivu per come sta facendo giocare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Luigi Di Canio ha commentato la partita tra Luciano Spalletti e Chivu, sottolineando come il tecnico della Roma sia “fuori categoria” e come il difensore dell’Inter non si sia pianto addosso dopo il ko dell’andata, evidenziando come, grazie a quella sconfitta, l’Inter sia riuscita a sbocciare.

