Dal 2026, Francesco Castiglioni assume la guida del nuovo consiglio del Circolo Gagarin a Busto Arsizio. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane, segnando un cambiamento nella gestione dell’associazione. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi di questa transizione o sui progetti specifici che verranno avviati con questa nomina. La decisione riguarda l’organizzazione locale e le attività future del circolo.

? Cosa sapere Francesco Castiglioni guida il nuovo consiglio del Circolo Gagarin di Busto Arsizio dal 2026.. La nuova compagine direttiva gestirà 3.854 soci e i servizi sociali di Via Galvani.. Francesco Castiglioni assume la guida del Circolo Gagarin a Busto Arsizio dopo l’assemblea di domenica scorsa, segnando un nuovo capitolo per lo spazio sociale nato nel 2016 in Via Galvani. L’incontro annuale dei soci ha permesso di tracciare il bilancio di un anno di attività intensa e di definire la nuova compagine direttiva che guiderà l’associazione per il triennio 2026-2029. Tra le mura di quello che era un vecchio polo industriale di quattrocento metri quadri, la comunità del Gagarin si è riunita per decidere il futuro della propria realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gagarin, nuovo corso a Busto Arsizio: Castiglioni guida il futuro

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