Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilità

A Busto Arsizio, l’istituto Tommaseo organizza una settimana dedicata alla sostenibilità, dopo aver ricevuto finanziamenti per progetti ambientali. Gli studenti partecipano a laboratori, incontri e iniziative pratiche per imparare a ridurre gli sprechi e proteggere l’ambiente. La scuola vuole coinvolgere i giovani in azioni concrete che possano fare la differenza.

Busto Arsizio, una settimana per la sostenibilità all’istituto Tommaseo: studenti protagonisti del futuro. L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio 2026. L’iniziativa, in concomitanza con la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e la XXII edizione di “M’illumino di Meno”, coinvolgerà alunni, famiglie e personale scolastico in un percorso volto a promuovere comportamenti più responsabili verso l’ambiente. Un cambio di passo nella didattica ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Busto Arsizio si apre un dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di marzo 2026.

Busto Arsizio si riempie di voci e tesi diverse questa settimana, quando si svolge l’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, organizzato presso la sala polifunzionale di via XX Settembre.

