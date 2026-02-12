Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –

A Busto Arsizio si apre un dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di marzo 2026. Lunedì 23 febbraio, nella Sala Tramogge, si riuniscono esperti, magistrati e cittadini per discutere i cambiamenti proposti alla Costituzione e come potrebbero influenzare il sistema giudiziario italiano. La discussione, promossa dall’Upel, si concentra sulle novità in arrivo e sui possibili effetti di una riforma che divide da tempo opinioni e commenti.

A Busto Arsizio il dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum del marzo 2026. Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo 2026 e la riforma della giustizia ad esso collegata. L'iniziativa, promossa dall'Unione Provinciale Enti Locali (Upel) e sostenuta dal Comune, mira a fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere le complesse implicazioni della riforma e formarsi un'opinione consapevole in vista della consultazione. Un confronto necessario in un momento cruciale. Il sistema giudiziario italiano si trova ad un bivio.

