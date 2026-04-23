Al G7 di Parigi, il ministro italiano ha presentato una proposta incentrata su investimenti per combattere desertificazione e siccità, con l’obiettivo di affrontare le cause delle migrazioni forzate. La strategia punta a preservare le risorse di terra e acqua, ritenute fondamentali per migliorare le condizioni di vita nelle aree a rischio. La proposta si inserisce nel dibattito internazionale sulle soluzioni ai flussi migratori derivanti da crisi ambientali.

? Cosa sapere A Parigi il ministro Pichetto propone al G7 investimenti per contrastare desertificazione e siccità.. La gestione di suolo e acqua mira a ridurre i flussi migratori nel Sahel.. A Parigi, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto, ha aperto la sessione ministeriale del G7 concentrando l’attenzione globale sulla protezione del suolo e sulla gestione delle risorse idriche per garantire la sicurezza e la salute collettiva. Il vertice francese affronta una sfida che tocca le radici stesse della sopravvivenza umana: il legame indissolubile tra la fertilità della terra, la disponibilità di acqua e il benessere sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - G7, la sfida di Pichetto: terra e acqua per fermare le migrazioni

Notizie correlate

Meloni e al-Sisi: piano d’azione per fermare crisi e migrazioniLa Presidente del Consiglio Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente egiziano al-Sisi per affrontare le tensioni nel Medio Oriente e...

La guerra in Iran fa schizzare il prezzo del petrolio a oltre 100 dollari al barile, mettendo in apprensione le borse. I prezzi spaventano il G7 che ora valuta di liberare le riserve di greggio per fermare l’impennata dei prezziDopo undici giorni di guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è ormai fuori controllo.

Contenuti utili per approfondire

Pichetto alla ministeriale G7 di Parigi La biodiversità non è una merce, trovare equilibrio tra risorse pubbliche e privateCosì Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo nella sessione dei lavori della Ministeriale G7 di Parigi ... msn.com

G7, Pichetto: Biodiversità non è merce, serve equilibrio tra risorse pubbliche e private(Teleborsa) - La biodiversità non è una merce. Tutti ne beneficiamo, ma la sua tutela ha dei costi, come accade per molti servizi pubblici fondamentali. La vera sfida è trovare un equilibrio tra riso ... finanza.repubblica.it