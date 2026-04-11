La Presidente del Consiglio ha parlato al telefono con il Presidente egiziano per discutere delle tensioni nella regione del Medio Oriente e delle rotte migratorie. La conversazione si è concentrata sulla situazione attuale e sui possibili passaggi da intraprendere per affrontare le criticità. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai dettagli dell'incontro o alle misure future.

La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente egiziano al-Sisi per affrontare le tensioni nel Medio Oriente e la gestione delle rotte migratorie. Il confronto si è concentrato sul sostegno ai negoziati per risolvere la crisi in Iran, sulla necessità di un cessate il fuoco in Libano tra Israele e i gruppi locali, e sulle strategie per contrastare l’instabilità che minaccia la sicurezza regionale e i flussi verso le coste mediterranee. Equilibri geopolitici tra lo Stretto di Hormuz e il Libano. Il dialogo tra Roma e il Cairo ha messo al centro della discussione la ricerca di una via d’uscita duratura dalla crisi iraniana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e al-Sisi: piano d’azione per fermare crisi e migrazioni

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Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook

Cingolani è caduto sull'America First di Meloni (di A. Raimo) x.com