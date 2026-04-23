G20 la Russia | Gli Usa ci hanno invitato al vertice

Il viceministro degli Esteri russo ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno invitato la Russia a partecipare al vertice del G20 al massimo livello. La comunicazione è arrivata direttamente dal rappresentante russo, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulla data dell’evento. Al momento non sono state rese note altre informazioni relative alla partecipazione o alle eventuali condizioni poste dall’invito.

Il viceministro degli Esteri russo, Alexander Pankin, ha dichiarato che la Russia sarebbe stata invitata dagli Stati Uniti a partecipare "al massimo livello" al vertice del G20. L'appuntamento, che raccoglie venti paesi da tutto il mondo, si terrà a Miami il prossimo 14 e 15 dicembre. La notizia arriva poco dopo la scelta degli Usa, presa la scorsa settimana, di estendere di 30 giorni la deroga alle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare su richiesta di altri Paesi che hanno un fabbisogno energetico particolarmente vulnerabile alla chiusura dello Stretto di Hormuz. .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - G20, la Russia: "Gli Usa ci hanno invitato al vertice" The Power Shift No One Is Talking About! Notizie correlate Nessun vertice USA-Russia: raid ucraino uccide 6 in RussiaLa tensione diplomatica si è innalzata stamattina con l’annuncio ufficiale da Mosca: non sono giunte nuove proposte per un incontro tra i leader di... Leggi anche: Ucraina, vertice per la pace con Usa e Russia in 10 giorni: l’annuncio di Zelensky Contenuti utili per approfondire Usa, 'da G20 timori su catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti'- WASHINGTON, APR 20 - Gli impatti economici del conflitto in Medio Oriente, con riferimento a mercati agricoli, catene del valore e ... notizie.tiscali.it Russia verso il ritorno al dollaro in caso di accordo per la pace in Ucraina. Oro e argento reagiscono con un flash crashMosca valuta un ritorno al sistema dei pagamenti in dollari come parte di un possibile accordo economico con gli Usa legato alla pace in Ucraina, nell’ambito della più ampia partnership economica con ... milanofinanza.it