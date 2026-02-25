Ucraina vertice per la pace con Usa e Russia in 10 giorni | l’annuncio di Zelensky

Il presidente ha annunciato che un vertice tra Stati Uniti, Russia e Ucraina potrebbe svolgersi entro dieci giorni, a causa dell’impasse nei negoziati di pace. Zelensky ha precisato che senza la partecipazione europea l’accordo rischia di essere fragile e poco duraturo. La proposta arriva in un momento di tensioni crescenti sul fronte. La presenza dei tre paesi al tavolo diventa cruciale per trovare una soluzione duratura.

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 1.463. Zelensky ha annunciato che un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia potrebbe tenersi entro dieci giorni, sottolineando però un punto: senza l’ Europa al tavolo qualsiasi accordo rischia di essere fragile. Occorrerà vedere se il vertice si terrà effettivamente e se la Russia accetterà eventuali tregue, senza violarle: fino ad oggi, più di una volta, il Cremlino ha finto di accogliere distensioni nel conflitto sperando in un alleggerimento delle sanzioni, salvo poi riattivare i cannoni. Il trilaterale con Usa e Russia. La diplomazia lavora, ma le illusioni sono svanite: se anche il trilaterale dovesse tenersi, potrebbe emergerne probabilmente un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ucraina, Meloni ai Volenterosi: «Teniamo dentro gli Usa». La premier si collega con Macron, Merz e gli altri leader europeiROMA Donald Trump non c’è. Non trova tempo il presidente americano per celebrare con gli alleati europei il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. ilgazzettino.it

UCRAINA, UN’ALTRAL'alba odierna ha proiettato l'Ucraina nel suo quinto anno di resistenza sotto il fragore di una violenta offensiva aerea, confermando che il passaggio di un altro anniversario non ha scalfito la brut ... 9colonne.it

Tg2. . Sull'#Ucraina i leader dei Paesi cosiddetti volenterosi si riuniscono in un vertice, in collegamento video, promosso dal primo ministro britannico #Starmer e dal presidente francese #MacronT - facebook.com facebook

In occasione della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, ho partecipato al vertice sull’Ucraina. Focus sulla grave emergenza energetica. Il Governo continuerà a sostenere il popolo ucraino e il suo diritto a difendersi. Continueremo a farlo anche attraverso le x.com