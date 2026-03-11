Nessun vertice USA-Russia | raid ucraino uccide 6 in Russia

Stamattina, Mosca ha confermato che non ci sono stati incontri tra i leader di Stati Uniti e Russia. Nel frattempo, un raid in Ucraina ha provocato la morte di sei persone in territorio russo, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’attacco o sui responsabili. La situazione rimane senza sviluppi ufficiali in termini di dialogo tra le due nazioni.

La tensione diplomatica si è innalzata stamattina con l'annuncio ufficiale da Mosca: non sono giunte nuove proposte per un incontro tra i leader di due potenze globali. Parallelamente, il conflitto sul fronte ucraino ha registrato un nuovo bilancio tragico in territorio russo, dove un raid missilistico ha causato sei vittime e decine di feriti. Il portavoce del Cremlino ha chiarito che la sede di Budapest, precedentemente discussa, non è al momento all'ordine del giorno. Mentre le trattative restano in sospeso, la violenza della guerra continua a colpire civili in zone di confine, evidenziando come la diplomazia e il campo di battaglia procedano su binari paralleli ma interconnessi.

