Il generale Roberto Vannacci ha riempito il Teatro Verdi di Montecatini Terme durante il debutto del suo tour intitolato

Montecatini Terme, 16 marzo 2026 – Il generale Roberto Vannacci ha fatto il tutto esaurito, ieri, al Teatro Verdi con il debutto nazionale del suo tour Il mondo all’incontrario – Remigrazione. Simpatizzanti e sostenitori da tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, sono corsi a Montecatini per ascoltare l’europarlamentare, leader di Futuro Nazionale, il movimento che a giugno diventerà un partito politico vero e proprio. «Con il libro Il mondo all’incontrario – ha spiegato Vannacci ai giornalisti prima di salire sul palco – sono state gettate le fondamenta per il nostro progetto politico. Durante lo spettacolo andremo a sfatare vari luoghi comuni sul concetto di remigrazione, diffusi da certi personaggi». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bagno di folla per Vannacci a Montecatini: “Futuro Nazionale sarà un partito indipendente”

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