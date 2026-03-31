Napoli non solo fuori rosa | spunta la clamorosa ipotesi per Lukaku!

Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento con il Napoli e, secondo fonti sportive, la società sta considerando la rescissione del contratto come possibile soluzione. La questione sarà gestita tramite le vie legali ordinarie, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte. La situazione resta sotto osservazione e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Romelu Lukaku non si presenta a Castel Volturno e il Napoli apre a scenari drastici: secondo Sky Sport, la rescissione del contratto diventa un’ipotesi concreta da valutare attraverso le vie legali ordinarie. L’assenza del belga alla ripresa degli allenamenti ha fatto scattare la procedura ufficiale. Il club partenopeo ha comunicato di aver preso atto della mancata risposta alla convocazione e di riservarsi di valutare tutti i provvedimenti disciplinari possibili. Ma come rivela Sky Sport tramite il giornalista Massimo Ugolini, le opzioni sul tavolo vanno ben oltre la semplice esclusione dal gruppo squadra. Napoli-Lukaku: i tecnicismi della rottura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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ULTIM’ORA SKY- Lukaku, ritorno a Napoli o fuori rosa? La decisione definitivaRomelu Lukaku non è tornato a Napoli e stamattina non si è presentato a Castel Volturno.

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