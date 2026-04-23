Fusioni comunali | rischio tagli drastici alle spiagge pubbliche

Mare aps ha segnalato un possibile rischio di riduzione delle spiagge pubbliche in seguito alle fusioni tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Secondo l’associazione, le operazioni di unificazione amministrativa potrebbero portare a tagli significativi alle aree destinate alla fruizione pubblica sul litorale. La questione riguarda la gestione e la tutela delle spiagge libere nella zona interessata dai prossimi accorpamenti amministrativi.

? Cosa sapere Mare aps segnala rischio tagli spiagge per fusioni tra Pescara, Montesilvano e Spoltore.. Legge regionale 32025 permette riduzione quota arenile pubblico dal 20% al 10%.. L’associazione Mare aps ha inviato una nota ufficiale ai sindaci e ai consiglieri di Montesilvano, Pescara e Spoltore per denunciare un rischio normativo che potrebbe dimezzare la disponibilità delle spiagge pubbliche nei comuni costieri abruzzesi. Il cuore della preoccupazione risiede nelle possibili fusioni tra amministrazioni locali. Se l’unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore dovesse concretizzarsi, o se si dovessero avviare progetti simili coinvolgendo centri come Atri, Pineto, Roseto, Silvi, Casalbordino, San Salvo e Vasto, il superamento della soglia dei 70.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fusioni comunali: rischio tagli drastici alle spiagge pubbliche Notizie correlate Puma crolla: -643 milioni e tagli drastici nel 2025Puma in rosso: il bilancio 2025 segna un crollo storico Puma chiude il 2025 con un rosso record di 643,6 milioni di euro, un crollo che segna un... Rinascita Pescaria: tagli drastici e nuovi menu per il 2027Il celebre format di Polignano a Mare ha avviato una ristrutturazione radicale per invertire la rotta finanziaria, puntando a un ritorno alla piena...