Rinascita Pescaria | tagli drastici e nuovi menu per il 2027

Un noto ristorante di Polignano a Mare ha annunciato una ristrutturazione significativa che prevede tagli drastici e l’introduzione di nuovi menu. L’obiettivo è raggiungere la piena redditività entro il 2027. La decisione arriva in seguito a difficoltà finanziarie e mira a rinnovare l’offerta per attrarre nuovamente i clienti. La strategia coinvolge anche una revisione dei costi e un ripensamento complessivo del modello di gestione.

Il celebre format di Polignano a Mare ha avviato una ristrutturazione radicale per invertire la rotta finanziaria, puntando a un ritorno alla piena redditività entro il 2027. Claudio Matarrese e Domingo Iudice hanno preso in mano le redini operative, implementando misure drastiche per superare le criticità gestionali degli ultimi tempi attraverso un modello di gestione della crisi ispirato alle procedure internazionali. Dopo tre mesi di gestione diretta da parte dei fondatori, il marchio sta attuando un piano di riequilibrio che incide profondamente sulla struttura dei costi. Nei primi 30 giorni di questa fase denominata Founder Mode, le spese fisse della centrale sono state ridotte del 30%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinascita Pescaria: tagli drastici e nuovi menu per il 2027 Notizie correlate Puma crolla: -643 milioni e tagli drastici nel 2025Puma in rosso: il bilancio 2025 segna un crollo storico Puma chiude il 2025 con un rosso record di 643,6 milioni di euro, un crollo che segna un... Michael, i drastici tagli al montaggio hanno riscritto la durata del biopic?Inizialmente, il film su Michael Jackson si dice fosse lungo circa quattro ore, ma è stato sensibilmente ridotto per un'ottimizzazione dell'uscita...