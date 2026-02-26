Puma crolla | -643 milioni e tagli drastici nel 2025

Il bilancio di Puma per il 2025 mostra una perdita di oltre 640 milioni di euro, molto superiore rispetto all’anno precedente. La società ha annunciato tagli significativi e una revisione delle strategie per affrontare questa situazione. La cifra negativa rappresenta un risultato inaspettato che scuote il settore e solleva molte domande sulle prossime mosse dell’azienda.

Puma in rosso: il bilancio 2025 segna un crollo storico. Puma chiude il 2025 con un rosso record di 643,6 milioni di euro, un crollo che segna un netto contrasto con l’utile di 280,7 milioni registrato l’anno precedente. Il fatturato è sceso del 13,1%, attestandosi a 7,29 miliardi di euro. La società ha annunciato una profonda ristrutturazione e l’eliminazione del dividendo agli azionisti, con l’obiettivo di rilanciare il brand tra i leader mondiali dello sport. Il calo delle vendite è stato particolarmente marcato nel secondo semestre, con un picco negativo nel quarto trimestre, dove le vendite sono crollate del 27,2% a tassi correnti. Il canale wholesale ha subito la contrazione più pesante, mentre il Direct-to-Consumer ha limitato i danni, portando la propria quota al 41,1%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

