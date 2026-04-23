Fusione tra le due Nocera la maggioranza | Non è nel programma dell' amministrazione D' Acunzi

Continuano le discussioni sulla possibilità di fusione tra i due comuni di Nocera. La maggioranza che sostiene il sindaco D'Acunzi ha dichiarato che l'ipotesi non è prevista nel programma di mandato dell'amministrazione. La questione rimane al centro di un confronto pubblico, senza che siano stati annunciati passi concreti in questa direzione. La posizione ufficiale dell’amministrazione rimane ferma sulla mancanza di intenzioni ufficiali in merito.

Continua il dibattito sulla presunta fusione tra i Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore. In una nota, la maggioranza che sostiene il sindaco Gennaro D'Acunzi viene ribadito con fermezza che “tale ipotesi non trova alcun riscontro nel programma di mandato dell’attuale Amministrazione. Si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Presunta fusione tra Nocera Superiore e Inferiore: la maggioranza fa chiarezzaTempo di lettura: 1 minutoLa maggioranza consiliare a sostegno del Sindaco D’Acunzi interviene per fare chiarezza rispetto a notizie e... Spaccio tra le due Nocera, cade l'accusa di traffico di droga: tutti assoltiNon era un'associazione costituita per spacciare droga, tutti assolti al termine del primo grado. Approfondimenti e contenuti Mps-Mediobanca, verso la fusione tra le due banche. Piano definitivo entro il 26 febbraioIl Consiglio di Amministrazione di Mps ha annunciato una forte accelerazione nel processo di integrazione con Mediobanca. L'operazione, nata dall'Opas (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio), punta a ... tg24.sky.it Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Il brand di piazzetta Cuccia restaMilano – Via libera dai consigli di amministrazione di Monte dei Paschi (Mps) e Mediobanca alla fusione tra le due banche, che comporterà l’uscita di Piazzetta Cuccia dalla Borsa di Milano. Mps ... repubblica.it