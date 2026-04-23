Furto lampo al postino | ladro scappa con il furgone pieno di pacchi

Un postino è stato derubato nella zona dell'Ardeatino-Tintoretto, dove un ladro ha rubato il suo furgone carico di pacchi e lettere. Dopo avergli sottratto il veicolo, il ladro si è allontanato rapidamente. Il postino si è accorto del furto quando si è voltato e ha visto che il furgone era scomparso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le indagini.

Si è voltato e il furgone era sparito. Vittima un postino. Il furto lampo nella zona dell'Ardeatino-Tintoretto dove il ladro è scappato con il veicolo delle Poste e tutti i plichi e la corrispondenza contenuti all'interno.Furto lampo del furgone delle PosteI fatti si sono svolti nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Tenta di rubare dei pacchi da un furgone in sosta, ladro 43enne arrestatoL'autore del tentato furto, un pregiudicato 43enne catanese, è stato sorpreso in via Etnea, all’altezza di via Pacini, mentre stava armeggiando... Follia sulla superstrada: inseguito dagli agenti, scappa lanciandosi dal furgone (pieno di droga) in corsaGli agenti stavano svolgendo una normale attività di controllo stradale quando hanno intimato l’alt a un uomo a bordo di un furgone.