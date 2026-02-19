Follia sulla superstrada | inseguito dagli agenti scappa lanciandosi dal furgone pieno di droga in corsa

Il furgone carico di droga ha scatenato il caos sulla superstrada Me-Bo, venerdì 13 febbraio. Gli agenti della polizia stradale hanno inseguito il veicolo, che ha tentato di sfuggire a tutta velocità. In un momento di panico, il conducente si è lanciato dal furgone in corsa, mentre il veicolo continuava a sfrecciare. La polizia ha bloccato il mezzo e trovato oltre 40 panetti di hashish a bordo. L’intera operazione ha coinvolto decine di veicoli e ha causato disagi agli automobilisti.

Gli agenti stavano svolgendo una normale attività di controllo stradale quando hanno intimato l’alt a un uomo a bordo di un furgone. In un primo momento, si legge in una nota, il conducente sembrava intenzionato a fermarsi, rallentando e imboccando la corsia di decelerazione. Dopo un breve rallentamento, invece, è rientrato in superstrada guidando a tutta velocità. Immediatamente è partito un inseguimento, durato circa 10 chilometri, al termine del quale l’uomo si è avvicinato repentinamente al guardrail centrale rotolando fuori dall’auto in movimento. Schivando le auto in corsa, ha attraversato la carreggiata ed è fuggito nei campi adiacenti alle sponde dell’Adige.🔗 Leggi su Trentotoday.it Scappa su uno scooter rubato inseguito dalla polizia: la corsa di un 15enne finisce nel fangoUn minorenne di 15 anni è stato intercettato dalla polizia mentre guidava uno scooter di grossa cilindrata a Latina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Follia sulla superstrada: inseguito dagli agenti, scappa lanciandosi dal furgone (pieno di droga) in corsa; Bari, follia in viale Unità d’Italia: insegue ragazza in monopattino e la prende a martellate. Inseguito dai carabinieri sulla superstrada Milano-Meda, lancia dal finestrino pistola e proiettiliSeveso (Monza e Brianza), 20 novembre 2025 – Carabinieri della stazione di Seveso hanno denunciato in stato di libertà un 45enne italiano domiciliato a Varedo, ritenuto responsabile per resistenza a ... ilgiorno.it Federico Cammarata. Renato Zero · Cercami. Chi non ha mai smesso di credere nella follia Preparatevi a una serata di pura trasgressione e poesia. I Pianeta Zero portano in scena l’anima più autentica di Renato, tra suoni avvincenti e quel tocco di ‘follia’ ch facebook