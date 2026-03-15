Tenta di rubare dei pacchi da un furgone in sosta ladro 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri mentre cercava di rubare dei pacchi da un furgone in sosta in via Etnea, all’altezza di via Pacini. I militari lo hanno sorpreso mentre armeggiava davanti al portellone laterale del veicolo. L’arresto è stato eseguito sul posto.

L'autore del tentato furto, un pregiudicato 43enne catanese, è stato sorpreso in via Etnea, all’altezza di via Pacini, mentre stava armeggiando davanti al portellone laterale del veicolo di un corriere I carabinieri hanno sorpreso un pregiudicato 43enne catanese, in via Etnea, all’altezza di via Pacini, mentre stava armeggiando davanti al portellone laterale di un furgone. Il veicolo, che un addetto alla consegna di pacchi aveva accostato al margine della carreggiata mentre scaricava altri plichi, era stato alleggerito di due pacchi dal ladro che stava allontanandosi in sella a una bici. I militari, comprendendo immediatamente ciò che stava accadendo, hanno bloccato il taccheggiatore in fuga. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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