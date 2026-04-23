Lunedì al Megalò di Chieti, due donne rumene sono state arrestate per aver tentato di sottrarre creme dal valore complessivo di circa 1.000 euro. Le due persone sono state fermate dalle forze dell'ordine poco dopo aver commesso il furto. Il giudice ha disposto nei loro confronti l'obbligo di dimora, con l'accusa di furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

? Cosa sapere Due donne rumene arrestate lunedì al Megalò di Chieti per furto di creme.. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per la refurtiva da 1.000 euro.. Due donne di nazionalità rumena, entrambe residenti a Roma, sono state arrestate lunedì mattina dopo aver tentato di sottrarre 47 confezioni di creme di un noto marchio presso il punto vendita del centro commerciale Megalò a Chieti. L’azione si è consumata nella tarda mattinata di lunedì, quando le due donne hanno cercato di superare l’uscita del supermercato senza effettuare il pagamento dei prodotti. Il colpo, che ha coinvolto merce per un valore superiore a mille euro, è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dell’addetto alla vigilanza della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di creme al Megalò: due donne fermate con 1.000€ di refurtiva

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