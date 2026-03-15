Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, le forze dell’ordine sono intervenute davanti al supermercato Tigotà a Borgomanero per fermare tre donne sospettate di aver tentato un furto. Durante l’arresto sono state trovate e sequestrate circa 2.500 euro di merce. Le donne sono state accompagnate in commissariato per le procedure di rito. La merce recuperata è stata riconsegnata al negozio.

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, le forze dell’ordine hanno interrotto un tentativo di furto in corso davanti al supermercato Tigotà a Borgomanero. Tre donne sono state fermate mentre cercavano di allontanarsi con un veicolo contenente merce rubata per circa 2.500 euro. I carabinieri hanno recuperato i prodotti sottratti e avviato le procedure legali contro le sospette accusate anche di ricettazione. L’intervento ha messo in luce una dinamica criminale che non si limita a un singolo episodio isolato, ma suggerisce l’esistenza di una rete più ampia di attività illecite nella zona. La presenza di cosmetici e bigiotteria di provenienza incerta all’interno dell’auto indica che il crimine potrebbe avere radici più profonde rispetto alla semplice rapina del momento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto al Tigotà: 3 donne fermate con 2.500 euro di merce

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