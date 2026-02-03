Furto di una cassaforte nella notte a Pozzuoli portati via 300mila euro

Questa notte a Pozzuoli, i ladri sono entrati in azione e hanno portato via una cassaforte contenente circa 300mila euro. La polizia sta indagando sui dettagli dell’episodio, ma al momento non ci sono ancora testimoni o sospetti. La zona è sotto shock per un colpo così grosso, che ha lasciato molte domande senza risposta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il furto è andato a segno ed il bottino è anche cospicuo: circa 300mila euro. E’ quanto alcuni malviventi hanno portato via da una banca di Pozzuoli. Dopo aver sfondato la vetrina sono riusciti – sembra con l’ausilio di un braccio meccanico – a prelevare la cassaforte. Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Capomazza, intorno alle 4. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto di una cassaforte nella notte a Pozzuoli, portati via 300mila euro Approfondimenti su Pozzuoli Furto Firenze: furto con spaccata di notte in una farmacia del centro, portati via 200 euro Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, una farmacia nel centro storico di Firenze è stata vittima di un furto con spaccata. Spaccata da Louis Vuitton, colpo grosso nella notte: 300mila euro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pozzuoli Furto Argomenti discussi: Banda della cassaforte: tre furti ingenti in 24 ore; Ladri in casa, la banda della cassaforte colpisce ancora: terzo furto nella villa di un imprenditore; Furto in casa a Campodarsego, cassaforte aperta col flessibile: il bottino è di centomila euro; Furto fallito in un supermercato: l'auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforte. Furto con spaccata, portano via 300mila euro dalla banca con un braccio meccanicoFurto con spaccata a Pozzuoli, i ladri portano via dalla banca 300mila euro. Questa mattina all'alba i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso la filiale Unicredit di Piazza ... ilroma.net Bitonto, fece un furto in un'abitazione un anno fa: 32enne incastrato dal dnaL'uomo, utilizzando una fiamma ossidrica, sarebbe riuscito a sventrare una cassaforte sottraendo oro, contanti e una pistola con munizioni. Sul luogo del delitto fu rinvenuto un frammento di guanto, r ... lagazzettadelmezzogiorno.it Merate, furto in villa: cassaforte scassinata, bottino da 30mila euro I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno forzato una finestra. Rubate monete d’oro, sterline inglesi e gioielli di famiglia. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Mer - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.