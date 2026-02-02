Dopo un approccio seduttivo tentativo di furto con rapina al Rolex | arrestata giovane in fuga

Dopo un tentativo di furto con l’inganno, una giovane è stata arrestata ieri a Ferrara. La donna aveva tentato di entrare in azione nel cortile tra via Arianuova e viale XXV Aprile, ma il colpo non è andato a buon fine. La polizia è intervenuta e l’ha fermata prima che potesse fuggire con un Rolex.

Un tentativo di rapina con l’inganno è fallito ieri a Ferrara, in un cortile residenziale del quartiere tra via Arianuova e viale XXV Aprile. Un uomo di 70 anni ha raccontato di essere stato avvicinato da una donna di circa trent’anni, bionda, con trucco accurato e accento dell’Est Europa, che gli ha proposto un rapporto sessuale orale per venti euro. L’episodio si è svolto intorno alle 12:00, in pieno giorno, all’interno del giardino di un palazzo, in un’area privata ma con accesso a chiunque si trovasse nei dintorni. La richiesta, subito seguita da gesti di avvicinamento fisico, ha iniziato a suscitare sospetti quando la donna ha tentato di afferrarlo per il braccio e ha chiesto di poter toccare parti intime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dopo un approccio seduttivo, tentativo di furto con rapina al Rolex: arrestata giovane in fuga Approfondimenti su Ferrara Rapina La truffa dell’auto usata per una rapina e il furto (reale) di un Rolex da 15mila euro: arrestata 36enne Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato un’auto usata in una rapina e di aver sottratto un Rolex del valore di 15. Rapina con coltello, giovane derubato del giubbotto: 20enne arrestato dopo la fuga Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver compiuto una rapina con coltello, durante la quale ha sottratto il giubbotto a un ragazzo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ferrara Rapina Argomenti discussi: Tra seduzione e manipolazione, il thriller da vedere stasera è su Prime Video. Telesveva. . SERIE D | Barletta-Manfredonia 4-0, Pezzella: "Approccio timido contro una squadra che ha tanti giocatori forti. Buona reazione dopo il gol di Malcore, l'espulsione poi ha complicato tutto" #manfredonia #pezzella #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook Disasi sta dando priorità al Milan dopo il nuovo approccio mentre ha sul tavolo la proposta del West Ham. Il Milan è in trattative con il Chelsea e con l'entourage di Disasi, in attesa di prendere una decisione lato club. Disasi, in attesa... e anche il West Ham @F x.com

