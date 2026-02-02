Dopo un approccio seduttivo tentativo di furto con rapina al Rolex | arrestata giovane in fuga

Dopo un tentativo di furto con l’inganno, una giovane è stata arrestata ieri a Ferrara. La donna aveva tentato di entrare in azione nel cortile tra via Arianuova e viale XXV Aprile, ma il colpo non è andato a buon fine. La polizia è intervenuta e l’ha fermata prima che potesse fuggire con un Rolex.

Un tentativo di rapina con l’inganno è fallito ieri a Ferrara, in un cortile residenziale del quartiere tra via Arianuova e viale XXV Aprile. Un uomo di 70 anni ha raccontato di essere stato avvicinato da una donna di circa trent’anni, bionda, con trucco accurato e accento dell’Est Europa, che gli ha proposto un rapporto sessuale orale per venti euro. L’episodio si è svolto intorno alle 12:00, in pieno giorno, all’interno del giardino di un palazzo, in un’area privata ma con accesso a chiunque si trovasse nei dintorni. La richiesta, subito seguita da gesti di avvicinamento fisico, ha iniziato a suscitare sospetti quando la donna ha tentato di afferrarlo per il braccio e ha chiesto di poter toccare parti intime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

